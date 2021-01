Covid: 344 positivi in Puglia, forte calo anche nel numero dei test

(ANSA) - BARI, 02 GEN - Oggi in Puglia sono stati registrati 344 casi positivi su 2.021 test per l'infezione da Covid-19, in forte calo entrambi i dati (ieri 1.395 casi su 7.045 test), con un tasso di positività che invece scende di poco, dal 19,8% al 17,02%.

Sono stati registrati 10 decessi: 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Bari, 1 nel Brindisino 1 in provincia di Taranto.

I casi positivi sono 114 in provincia di Bari, 44 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia Bat, 139 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 1 caso di residenza non nota è stato attribuito.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.053.380 test e sono 36.400 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 92.703 e sono 53.812 i casi attualmente positivi. (ANSA).