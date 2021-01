Capodanno: atti vandalici da gruppi ragazzi nel Barese

(ANSA) - BARI, 02 GEN - Atti di vandalismo commessi da gruppi di ragazzi, probabilmente minorenni, sono stati denunciati nel Barese dai sindaci di Adelfia e Palo del Colle. Entrambi gli episodi risalgono al tardo pomeriggio del 31 dicembre. Oltre ai danni ad alcune auto parcheggiate e ad un scivolo in un giardino comunale, i responsabili hanno anche violato le vigenti prescrizioni anti-Covid sulla zona rossa.

Ad Adelfia "una banda di giovani ha danneggiato diverse macchine parcheggiate nelle vie del paese" scrive su facebook il sindaco Giuseppe Cosola, allegando al post fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza che immortalano almeno cinque persone intente a bucare ruote di auto. "Stiamo già procedendo alla loro identificazione" continua Cosola, invitando "chi ha subito danni a sporgere denuncia".

A Palo del Colle uno scivolo per bambini di Piazza Diaz è stato distrutto dall'esplosione di un grosso petardo. "Dalle telecamere della zona - spiega il sindaco Tommaso Amendolara - siamo riusciti a vedere che si tratta di un gruppo di una decina di ragazzi e ragazze che hanno posizionato un petardo proprio sullo scivolo. Ai ragazzi che hanno compiuto questo gesto chiedo di dare l'esempio e autodenunciarsi, scusandosi con la cittadinanza per il danno arrecato". (ANSA).