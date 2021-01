Covid: in Puglia entro 25 gennaio 142mila dosi vaccino

(ANSA) - BARI, 01 GEN - In Puglia entro il 25 gennaio dovrebbero essere distribuite 121 scatole di vaccino anti Covid Pfizer, ogni scatola contiene circa 195 flaconcini e da ogni flacone è possibile realizzare 6 dosi. Questo significa che entro il 25 gennaio la Puglia dovrebbe avere a disposizione 142.176 dosi, oltre le 95mila già previste. E' quanto si legge nel "Piano strategico anti Sars-Cov2 della Regione Puglia" inviato dall'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, e dal direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, a tutte le Asl e ospedali pubblici. Per ora, si tratta di un programma che dovrà essere confermato nelle prossime ore dalla struttura commissariale nazionale. Le prossime consegne, così come vengono riportate nel piano, sono previste il 4 gennaio e poi a seguire 11, 18 e 25 gennaio. (ANSA).