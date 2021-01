Botti:incendio dopo esplosione,danni a facciata palazzo Bari

(ANSA) - BARI, 01 GEN - L'esplosione di fuochi d'artificio e petardi ha danneggiato nella notte la facciata di un palazzo al quartiere San Girolamo di Bari, in via Leoncavallo. Poco dopo la mezzanotte diverse batterie di botti fatte esplodere per festeggiare l'inizio del nuovo anno hanno causato un incendio che, interessando i vicini contenitori di rifiuti, ha raggiunto facciata e androne della palazzina, annerendo pareti e portone.

Sul posto i Vigili del fuoco hanno domato le fiamme, messo in sicurezza l'area, assicurandosi che non vi fossero conseguenze sulla agibilità dell'edificio, fino ad ora non rilevate. L'area annerita interessata dalle fiamme è stata comunque transennata per motivi di sicurezza. (ANSA).