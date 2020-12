Covid: in Puglia si vaccina Lopalco, "emozionante"

(ANSA) - BARI, 31 DIC - Anche l'assessore alla sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, in qualità di medico, si è prenotato per fare oggi il vaccino anti-Covid insieme con il personale sanitario. "Spero che il nostro esempio - afferma - induca gli operatori sanitari che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale a farlo subito. La strada della scienza e della medicina è quella che ci condurrà fuori da questa pandemia. Adesso è il momento di agire, di dare prova di responsabilità ed efficienza. Non posso nascondere l'emozione che ho provato nell'essere in fila insieme agli infermieri, agli operatori del 118, ai medici, al personale amministrativo che opera nel settore salute, insomma a chi si sta battendo da mesi contro il Covid ciascuno nel suo ruolo e senza risparmiarsi. Mi sento parte di una squadra unita che davvero sta dando il massimo per il bene comune". Oggi in Puglia è cominciata la fase 1 della campagna vaccinale, con le prime 1.558 dosi inoculate.

(ANSA).