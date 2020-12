Capodanno: Decaro, pronti ad accogliere 2021 senza paure

(ANSA) - BARI, 31 DIC - "Siamo pronti ad accogliere il 2021.

Sperando con tutto il cuore che sia l'anno in cui ci lasceremo alle spalle questo incubo e torneremo a stare insieme alle persone alle quali vogliamo bene. Senza avere più paura di perderle. Senza avere più paura di perderci. Buon anno nuovo, baresi. Buon anno nuovo, Bari". Lo scrive su Facebook il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, dando anche appuntamento "a mezzanotte per un piccolo brindisi a distanza".

Al post il sindaco allega una foto del concertone di Capodanno del 2019, con 100mila persone in piazza della Libertà.

"Questa foto sembra di un secolo fa, invece è solo l'anno scorso - scrive -. Stasera non andrà così. Questa piazza sarà vuota e non potremo ballare, abbracciarci, brindare insieme per augurarci buon anno. Il 2020 se ne va così, lasciandoci nel cuore un velo di tristezza, un po' di paura e un senso di mancanza. Per le persone care, quelle che ci sono e non possiamo vedere, quelle che non ci sono più e non abbiamo potuto salutare".

"Ma oggi a Bari c'è il sole - continua il sindaco -. E non c'è niente di più speciale in questa città della sua luce. Da questa luce dobbiamo provare a tirare fuori una nuova forza, per rialzarci come dopo ogni caduta. Lo abbiamo già fatto tante volte, nella nostra storia. Possiamo e dobbiamo farlo ancora".

(ANSA).