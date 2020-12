Botti illegali: esplode petardo,16enne perde dito nel Barese

(ANSA) - BARI, 31 DIC - Un 16enne di Altamura (Bari) ha perso ieri sera il dito di una mano a causa dell'esplosione di un grosso petardo. Lo fanno sapere i carabinieri, sensibilizzando sulla "pericolosità dei fuochi d'artificio illegali, il cui incauto maneggio può comportare gravissime conseguenze".

Per disincentivarne l'uso, i militari hanno intensificato i controlli. Nelle ultime ore hanno sequestrato quasi 400 botti illegali per oltre 20 chili di esplosivo a Polignano a Mare e Conversano, nel Barese, e arrestato tre persone per detenzione illegale di materiale esplodente, tutti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al gip.

In particolare, ieri sera a Polignano i militari hanno arrestato un 38enne e un 31enne, già noti alle forze dell'ordine, i quali nascondevano, all'interno dei propri garage condominiali, 113 bombe carta, 128 razzi e 113 petardi, per complessivi 20 kg circa di esplosivo. A Conversano è stato arrestato un 46enne, titolare di una tabaccheria, il quale custodiva, all'interno del proprio esercizio, 17 petardi. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto inoltre 900 grammi di marijuana suddivisa in dosi e 5 kg di sigarette prive del marchio dei Monopoli di Stato. L'uomo, quindi, dovrà rispondere anche di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. (ANSA).