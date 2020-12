Covid: arrivate a Bari le prime dosi di vaccino

(ANSA) - BARI, 30 DIC - Sono state consegnate nel primo pomeriggio di mercoledì alla farmacia del Policlinico di Bari le dosi dei vaccini anti Covid della Pfizer: un tir della Dhl, scortato dalla polizia municipale, ha raggiunto l'ospedale. I vaccini sono stati già messi nelle celle frigo della farmacia, a -80 gradi.

Complessivamente sono 30.420 le dosi destinate alla Puglia in questo primo carico. Dopo essere atterrate a Roma Ciampino in mattinata, sono arrivate via terra, trasportate da un tir scortato dalle forze dell'ordine. Sono tutte "arrivate in Puglia", conferma l'assessore regionale alla sanità, Pierluigi Lopalco: "sono già state distribuite negli 11 'hub' dislocati sul territorio" e "stoccate dal personale delle farmacie ospedaliere, garantendo la catena del freddo".