Ambiente: calendario 2021 per Parco nazionale Alta Murgia

(ANSA) - BARI, 30 DIC - I tesori geologici del Parco dell'Alta Murgia protagonisti del calendario 2021 Nell'agenda politica del nuovo anno: tutela della biodiversità, fruibilità del territorio e promozione del patrimonio geologico per entrare nella rete mondiale dei Geoparchi UNESCO Un calendario per celebrare il patrimonio geologico del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, un paesaggio carsico eccezionalmente ricco di geositi che raccontano del passaggio di civiltà e di un legame ancestrale tra l'uomo e la terra. Con una veste grafica rinnovata, il calendario 2021 del Parco fotografa dodici dei ventuno geositi del territorio mostrandone particolari e angolazioni inedite dall'alto, accompagnando così la candidatura a Geoparco UNESCO. Dodici foto con didascalie anche in lingua inglese, per esaltare i luoghi più peculiari del "cuore di pietra della Puglia": il Castello e la Rocca del Garagnone (Spinazzola, Poggiorsini, Gravina in Puglia), Cava Pontrelli (Altamura), il Pulo di Altamura (Altamura), la Voragine di Cavone (Spinazzola), la Grotta di Lamalunga (Altamura), la scarpata murgiana, il Pulicchio di Gravina (Gravina in Puglia), la Gravina di Gravina in Puglia, il Votano di Gurlamanna (Gravina in Puglia), lo Stagno di Taverna Nuova (Ruvo di Puglia), la Grotta di San Michele (Minervino Murge) e Murgetta Rossa (Spinazzola).

«L'uscita del calendario genera ogni anno grande attesa in tutti gli abitanti del Parco, entusiasti di averlo in casa per ammirarlo - dichiara Francesco Tarantini, presidente PNAM - Questa edizione cattura gli scorci di pietra più suggestivi, l'istante magico e la luce migliore. Rompe con il passato e guarda al futuro con un obiettivo ben definito: far entrare l'Alta Murgia nella rete dei Geoparchi UNESCO". (ANSA).