Maltempo: burrasca affonda venti barche in porto Salento

(ANSA) - PORTO CESAREO (LECCE), 29 DIC - Mare in tempesta e forte vento di burrasca, oltre i 35 nodi, hanno affondato nella notte oltre venti imbarcazioni a Porto Cesareo, in Salento. Si tratta per lo più di barche di pescatori, ma anche da diporto e grandi barche a vela i cui ormeggi non hanno retto alla forza del maltempo. Danni si registrano anche alle strutture di alcune darsene. Sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto e la Polizia locale. (ANSA).