Fidanzati uccisi: Gip dispone giudizio immediato De Marco

(ANSA) - LECCE, 29 DIC - Il gip di Lecce Michele Toriello ha disposto, così come richiesto dalla Procura, il giudizio immediato per Antonio De Marco, lo studente di scienze infermieristiche di 21 anni reo confesso dell' omicidio dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. Il duplice omicidio è avvenuto a Lecce il 21 settembre scorso a Lecce, nella casa in cui due fidanzati si erano appena trasferiti.

Il processo si aprirà il prossimo 18 febbraio davanti alla Corte D'Assise di Lecce. Lo stesso gip ha inoltre dichiarato inammissibile e quindi rigettato la richiesta di perizia psichiatrica avanzata nei giorni scorsi dai legali del 21enne disponendone l'eventuale esecuzione unicamente durante il processo. (ANSA).