Covid: Puglia,34 morti e 749 nuovi casi, il 7,7% dei test

(ANSA) - BARI, 29 DIC - Sono 749 i nuovi casi Covid 19 rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia su 9.668 test per l'infezione, con una percentuale del 7,7%, più bassa rispetto ai giorni scorsi. Le vittime sono state 34. questa la distribuzione dei nuovi contagi: 287 in provincia di Bari, 126 nella provincia BAT, 106 in provincia di Taranto, 81 in provincia di Foggia, 74 in provincia di Brindisi,59 in provincia di Lecce, 10 residenti fuori regione, e 6 casi di provincia di residenza non nota.

Undici delle vittime vivevano in provincia di Bari, altrettante nel Foggiano, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati fatti 1.022.357 test; 32.572 sono i pazienti guariti e 52.833 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 87.833. (ANSA).