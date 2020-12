ANSA-IL-PUNTO/COVID:giù curva contagi Puglia,ma molti morti

(ANSA) - BARI, 29 DIC - Cala ancora la curva dei contagi Covid in Puglia, mentre in Consiglio regionale approda un disegno di legge per obbligare gli operatori sanitari a vaccinarsi contro il coronavirus sulla falsa riga della norma già esistente per l'influenza. Oggi sono 749 i nuovi casi Covid 19 rilevati su 9.668 test, una percentuale del 7,7%, la più bassa da ottobre in poi.

Resta alto, invece, il numero delle vittime: anche oggi ci sono stati 34 decessi, in linea con la media giornaliera registrata durante la seconda ondata di contagi. Questa la distribuzione dei nuovi contagi: 287 sono stati rilevati in provincia di Bari, 126 nella Bat, 106 in provincia di Taranto, 81 in provincia di Foggia, 74 in provincia di Brindisi, 59 in provincia di Lecce, 10 residenti fuori regione e 6 casi di provincia di residenza non nota. Undici delle vittime vivevano in provincia di Bari, altrettante nel Foggiano, 8 nella Bat, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 1.022.357 test; 32.572 sono i pazienti guariti e 52.833 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 87.833. Aumentano di molto i guariti: sono 32.572 contro i 31.533 di ieri, oltre mille in più in 24 ore.

Cala, invece, il numero dei ricoverati nei reparti Covid, sono 1.602 contro i 1.643 di ieri, anche se continua ad esserci un numero elevato di "nuovi ingressi" nelle terapie intensive: oggi sono 55, solo in Veneto c'è stato un dato più elevato (63).

E mentre in Italia si accende il dibattito sulla necessità di rendere obbligatorio il vaccino anti Covid per il personale sanitario, nel Consiglio regionale pugliese è stata depositata una proposta di legge. Primo firmatario è il consigliere regionale del Pd, Fabiano Amati, che spiega: "Ho depositato una proposta di legge per vaccinare al Covid gli operatori sanitari, in coerenza e conformità con la normativa regionale approvata nella scorsa legislatura, poi dichiarata legittima dalla Corte costituzionale e inserita tra i prodotti legislativi più rari tra quelli vigenti in materia su tutto il territorio nazionale".

