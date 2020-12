Pesce dall'estero non tracciato, sequestri per 40 tonnellate

(ANSA) - BARI, 28 DIC - Dall'inizio di dicembre la Guardia costiera di Bari ha sequestrato 40 tonnellate di prodotti ittici, per un totale di sanzioni comminate pari a 124 mila euro, e denunciato sei persone. "L'attività ispettiva - spiegano - si è concentrata su piattaforme logistiche di distribuzione e grossisti locali di prodotto ittico, allo scopo di impedire che specie ittiche provenienti dall'estero, prive dei prescritti requisiti di igiene, qualità e tracciabilità, facessero ingresso nel territorio nazionale e fossero quindi commercializzate in modo fraudolento".

Tra le operazioni più rilevanti c'è il sequestro di 14 tonnellate di teste di rana pescatrice, importate dalla Namibia e trovate in una piattaforma logistica a Matera, in assenza di documenti che ne comprovassero la reale provenienza. Altre 2 tonnellate e mezzo di seppie provenienti dalla Tunisia sono state trovate presso un grossista a Monopoli, risultato privo delle necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività, e nei cui confronti è stata disposta dalla Asl anche la chiusura immediata. Una tonnellata di gamberi rossi provenienti dalla Grecia e privi di documentazione commerciale di accompagnamento è stata rinvenuta su un mezzo sbarcato da un traghetto, nel porto di Bari, e devoluta in beneficienza. (ANSA).