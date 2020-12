Due rapine a Matera, denunciati due giovani pugliesi

(ANSA) - MATERA, 28 DIC - "Fortemente sospettati" di aver fatto due rapine ai danni di due persone, ieri mattina, a Matera, in via Taranto, due giovani di Gravina in Puglia (Bari) sono stati denunciati dalla Polizia. L'auto usata dai due giovani è risultata rubata la notte prima a Gravina in Puglia, dove è stata ritrovata poco dopo le rapine. (ANSA).