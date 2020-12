Covid: seconda consegna vaccini in Puglia tra 30 e 31/12

(ANSA) - BARI, 28 DIC - In Puglia saranno consegnate tra il 30 e il 31 dicembre le prossime dosi del vaccino anti Covid della Pfizer: lo conferma all'ANSA l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. Alla Puglia spetta una quota di circa 94 mila dosi per completare la prima fase della vaccinazione, quella rivolta agli operatori sanitari, dipendenti e ospiti delle Rsa. In settimana, però, dovrebbe essere consegnata una partita di circa 30mila dosi, nei giorni successivi verrà completata la consegna. Dopo il V-Day di ieri, la prima fase potrebbe iniziare il 7 gennaio prossimo, a distanza di 21 giorni, poi, dovrà essere effettuato il richiamo, quindi dovrà essere somministrata la seconda dose. (ANSA).