ANSA-IL-PUNTO/COVID Calo contagi Puglia, aumento ricoveri

(ANSA) - BARI, 28 DIC - Rallenta la curva dei contagi in Puglia, ma oggi tornano a salire i ricoveri Covid: ieri erano 1.598 i pazienti negli ospedali, oggi sono 1.643, +45 in appena 24 ore. E con 57 "nuovi ingressi" rispetto ai 167 registrati in tutta Italia, oggi la Puglia è anche la regione con il maggior numero di pazienti trasferiti in un solo giorno nelle terapie intensive; mentre il totale degli ammalati Covid nelle rianimazioni è di 139. Però aumentano, di molto, anche i guariti: dai 30.454 di ieri si è passati ai 31.533 di oggi, +1.079. Oggi sono 645 i nuovi casi di contagio da Coronavirus accertati in Puglia su 4.147 test eseguiti: la percentuale di positivi è del 15,5%. Alto il numero dei morti (47). Il maggior numero di contagi, 269, è in provincia di Foggia; 219 in provincia di Bari, 86 in provincia di Lecce, 30 in provincia di Brindisi, 18 nella Bat, 16 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota. Delle vittime, 18 sono in provincia di Foggia,16 in provincia di Bari, 1 nella Bat, 4 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Nell'andamento invece della pandemia in Puglia negli ultimi 7 giorni (20-27 dicembre), c'è un calo dei contagi: in media sono stati 834 i casi quotidiani registrati contro i 1.108 della settimana precedente, circa il 25% in meno. Cresce il numero dei guariti, 5.906 contro i 5.656; calano i decessi, 168 contro 245.

Intanto, da domani sarà garantito il tampone antigenico rapido ai passeggeri in arrivo in Puglia con voli diretti dal Regno Unito, come annunciato dall'assessore alla sanità della Regione, Pierluigi Lopalco. Sul fronte del vaccino, la prossima scorta di dosi arriverà tra il 30 e 31 dicembre, mentre da oggi anche i farmacisti possono dare l'adesione alla vaccinazione prenotandosi sulla piattaforma della Regione Puglia. (ANSA).