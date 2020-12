Vax Day:vaccinato infermiere Bari che ha eseguito 4mila test

(ANSA) - BARI, 27 DIC - Nell'Asl Bari, il primo ad essere vaccinato contro il Covid è stato l'infermiere Fabio Specchia, un "premio" per lui che ha eseguito oltre quattromila tamponi da marzo a oggi. "Un grande risultato dopo mesi di pandemia - ha commentato l'infermiere del team Covid - oggi abbiamo intravisto la luce dopo mesi bui, ma non dobbiamo abbassare la guardia e continuare a rispettare le regole per contrastare la diffusione del virus".

Il direttore generale dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce, ha sottolineato che "la campagna vaccinale vera e propria partirà nei primi giorni di gennaio, e l'auspicio è che tutti gli operatori sanitari definiti categorie prioritarie aderiscano nell'interesse esclusivo di proteggere l'intera comunità".

Oltre a Specchia, è stato vaccinato anche il medico Usca, Ilaria Notaristefano. "Siamo i primi tasselli di un grande puzzle che dobbiamo costruire tutti insieme - ha detto la dottoressa - iniziamo noi come personale sanitario ma c'è bisogno della collaborazione di tutti perché il vaccino raggiunga il suo obiettivo".

Per il direttore del dipartimento di Prevenzione, Domenico Lagravinese, "è una giornata simbolo per l'inizio della vaccinazione anti Covid: abbiamo scelto di vaccinare le persone più fragili come gli ospiti della Rsa 'Villa Giovanna' e gli operatori del front office, medici Usca, tamponatori, infermieri e assistenti sanitari che ogni giorno sono al servizio dei cittadini". (ANSA).