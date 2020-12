Vax Day: Decaro, giorno rinascita contro nemico subdolo

(ANSA) - BARI, 27 DIC - "Io mi vaccinerò, quando arriverà il mio turno, come faccio ogni anno contro l'influenza, e spero lo faremo tutti perché credo sia giusto dare una mano a proteggere la nostra comunità, ognuno con il proprio gesto di responsabilità". Lo ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro, nel giorno in cui parte la vaccinazione contro il Covid. "Il primo giorno di una lunga rinascita per la città - ha aggiunto - dopo un anno difficile, imprevedibile, in cui abbiamo lottato contro un nemico subdolo e invisibile". (ANSA).