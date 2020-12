Solo a 89 anni chiama 112, carabinieri vanno a trovarlo

(ANSA) - TORRE SANTA SUSANNA (BRINDISI), 27 DIC - Aveva visto in tv una storia simile, avvenuta a Bologna. Allora anche lui, solo in casa a 89 anni anche per via delle restrizioni anti-covid, ha chiesto ai carabinieri di andarlo a trovare. E' accaduto nel pomeriggio di ieri a Torre Santa Susanna dove un pensionato ha telefonato al 112 chiedendo di poter raccontare una vicenda che l'aveva visto convolto.

Una pattuglia dei militari del nucleo radiomobile si è recata a casa sua: l'anziano ha raccontato di essere vedovo da due anni e di sentirsi molto solo. Ha mostrato alcune foto scattate durante il servizio militare presso il 4° reggimento artiglieria di Mantova. Alla fine della chiacchierata i ringraziamenti e lo scambio degli auguri natalizi. (ANSA).