Covid: Puglia,221 nuovi casi, 12,6% dei test.I morti sono 12

(ANSA) - BARI, 27 DIC - Oggi in Puglia sono stati analizzati 1.748 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 221 casi positivi, con un rapporto tra tamponi e positivi del 12,6% (ieri era del 22,7%). Inoltre, oggi sono stati registrati 12 decessi.

I nuovi casi sono stati rilevati 129 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. I decessi sono stati registrati 2 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.008.542 test; 30.454 sono i pazienti guariti; 53.638 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).