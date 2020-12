Natale: giochi luce trulli di Alberobello su stampa estera

(ANSA) - BARI, 26 DIC - Le luci di Natale sui trulli di Alberobello finiscono nella copertina finale del telegiornale della Tv belga "RTBF Info" e sui siti dei quotidiani inglese e argentino "The Guardian" e "Clarín".

Lo rende noto il sindaco Michele Longo, postando sulla pagina facebook del Comune link e pagine della stampa estera con le immagini dei trulli.

"La tv belga - dice il sindaco - ha scelto la magia delle luci del Christmas lights in Aia Piccola per chiudere il tg del giorno di Natale" e anche "i siti del quotidiano inglese e argentino, che sono tra i più famosi al mondo, hanno inserito le foto delle luci del Christmas lights tra i migliori scatti delle feste. Alberobello, sito Unesco, è stata scelta insieme ad altre famosissime città di ogni parte del pianeta". (ANSA).