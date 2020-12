Rissa tra ragazzi dopo un tamponamento a Foggia, un ferito

(ANSA) - FOGGIA, 24 DIC - Rissa ieri sera in corso Cairoli, nel centro a Foggia, pochi minuti prima che scattasse il coprifuoco. Cinque ragazzi, pare tutti maggiorenni, si sono presi a calci e pugni a seguito dopo un tamponamento tra uno scooter e un'autovettura. Sul posto sono intervenute quattro volanti della polizia. Il traffico è rimasto bloccato per più di mezz'ora. Gli agenti hanno immediatamente sedato la rissa ed identificato i proprietari dei veicoli. Il giovane in sella allo scooter è finito in ospedale, per lui fortunatamente nulla di grave. La scena è stata ripresa da alcuni residenti e postata sui social. In pochi istanti il video ha fatto il giro del web scatenando l'indignazione generale. La polizia sta indagando per cercare identificare tutte le persone coinvolte nella zuffa.

(ANSA).