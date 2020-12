Minacce e aggressioni alle ex, arrestato 33enne nel Barese

(ANSA) - BARI, 24 DIC - Non avrebbe accettato la fine della loro relazione, iniziando a perseguitarla con minacce, insulti e irruzioni in casa, che spesso sfociavano in aggressioni fisiche.

Con le accuse di maltrattamenti in famiglia e rapina, i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 33enne di Mola di Bari.

Le indagini che hanno condotto oggi l'uomo in carcere, hanno accertato che da circa tre anni avrebbe iniziato a rendere alla donna la vita impossibile, ma lei per paura non aveva mai denunciato. Approfittando della presenza delle due figlie minori sarebbe riuscito in più occasioni ad entrare in casa, aspettando la donna, una coetanea del luogo, per poi intimidirla e picchiarla, spesso davanti alla madre, pure lei destinatarie delle minacce. Nell'ultimo episodio avrebbe afferrato la ex per i capelli impossessandosi del suo telefono cellulare per controllare eventuali contatti con altri uomini. A quel punto la donna ha deciso di denunciare e sono cominciate le indagini che hanno accertato "un quadro di reiterate violenze, che hanno indotto nella vittima uno stati di perenne paura". (ANSA).