Covid:'Grazie di cuore',striscione bimbi a medici nel Barese

(ANSA) - BARI, 23 DIC - "Grazie di cuore a voi" è quanto scritto su uno striscione colorato che i bambini delle scuole elementari e medie di Putignano (Bari) hanno affisso questa mattina davanti all'ingresso dell'ospedale Covid 'Santa Maria degli Angeli' per ringraziare medici e infermieri che sono in prima linea nell'emergenza Coronavirus. A fine ottobre l'ospedale di Putignano è stato trasformato totalmente in struttura Covid.

I bambini si sono fermati sulla soglia del presidio e hanno affisso lo striscione, applaudendo agli operatori sanitari che commossi hanno assistito alla scena dall'interno della struttura. (ANSA).