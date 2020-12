Covid: virale sui social festa privata in sala Teatro Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 23 DIC - È diventa virale sui social la foto di una festa di laurea scattata nella prestigiosa Sala Fedora del Teatro Giordano di Foggia il 12 dicembre, quando la città e altri 19 comuni pugliesi erano in zona arancione per l'elevato numero di contagi Covid.

Nella foto-selfie si vede in primo piano il neolaureato con la corona di alloro e sullo sfondo parenti e amici. Il festeggiato, che gestisce una compagnia teatrale e ha raggiunto la laurea in età adulta, è amico del sindaco, Franco Landella, che per le scorse elezioni amministrative gli affidò la conduzione di alcuni suoi comizi. A quanto si apprende, l'autorizzazione per l'uso della sala giungerebbe direttamente dall'ufficio di gabinetto del sindaco.

Il diretto interessato sottolinea di aver ottenuto l'autorizzazione "in virtù del fine da perseguire e precisamente la proclamazione della tesi di laurea in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo" e che l'utilizzo della Sala Fedora "è stato per il tempo necessario per la proclamazione (10 minuti)".

La diffusione sui social è partita da un ex consigliere comunale, Giuseppe Mainiero, che apparteneva allo schieramento di centrodestra, come il sindaco, ora paladino di diverse istanze civili, facendo sapere di aver ricevuto per posta una lettera anonima con le foto della festa nella Sala Fedora.

