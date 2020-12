Covid: salgono a 40 i contagiati in Rsa del Barese

(ANSA) - BARI, 23 DIC - Salgono a 40 i contagi da Covid nella Rsa 'Ispe' di via Russolillo a Mola di Bari. Lo rende noto il sindaco Giuseppe Colonna. "Attendiamo nelle prossime ore - dice - i risultati di alcuni test molecolari in corso di accertamento".

Nel dettaglio, nella struttura dove nei giorni scorsi è stato accertato il focolaio, sono risultati positivi 21 pazienti di cui 12 sottoposti a tampone molecolare e 9 a test antigenico rapido (la cui positività dovrà essere confermati da tampone molecolare); e altri 19 tra il personale, di cui 16 sottoposti a tampone molecolare naso-faringeo e 3 a test antigenico rapido.

"Anche questi - dice Colonna - da confermare con successivo tampone molecolare".

Gli ospiti della struttura sono in totale 38. Il personale, invece, è pari a 48 unità. (ANSA).