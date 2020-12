Università: Capone, anche Lecce avrà la facoltà di Medicina

(ANSA) - BARI, 22 DIC - "Anche Lecce avrà la sua facoltà di Medicina e Chirurgia": lo annuncia su facebook la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone. "Ieri notte - spiega - abbiamo approvato in Consiglio regionale i primi 300mila euro per partire. Un progetto in cui credo molto e che sosterrò con tutte le mie forze, perché sanità e ricerca sono due facce della stessa medaglia e questa pandemia ce lo ricorda ogni giorno. Oltre a rammentarci l'importanza della sanità pubblica. Perché ogni cittadino ha diritto alla migliore cura possibile".

"In bocca al lupo al Salento per questa nuova e bellissima sfida - conclude - e ai nostri tanti, tantissimi ragazzi che da tempo aspettavano questa notizia. Io ci sarò, al vostro fianco, passo dopo passo". (ANSA).