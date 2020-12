Natale: Coldiretti Puglia dona 38 tonnellate di cibo

(ANSA) - BARI, 22 DIC - Circa 18mila chilogrammi di pasta 100 made in Italy, di alta qualità e a chilometri zero in dono dagli agricoltori di Campagna Amica ai più bisognosi nell'ambito dell'iniziativa la "spesa sospesa" che ha coinvolto dagli orfani agli anziani nelle RSA, dai Servizi Sociali dei Comuni ai centri per gli immigrati della Puglia. E' l'iniziativa di solidarietà di Coldiretti Puglia, promossa dagli agricoltori nei mercati di Campagna Amica e negli agriturismi per aiutare a combattere le nuove povertà causate dall'emergenza Covid e offrire ai più bisognosi un Natale sereno con la consegna di 3mila chilogrammi di pasta della solidarietà nelle 6 province della regione. L'operazione sarà replicata nelle prossime ore con la donazione alle famiglie pugliesi bisognose di 600 pacchi di cibo (pari a oltre 20mila chili di alimenti), composti da pasta fatta con grano 100% italiano, salumi e legumi delle aree terremotate di Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, olio extravergine d'oliva Dop, pecorino dei pastori sardi e altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero che saranno consegnati dagli agricoltori di Campagna Amica. A beneficiarne saranno soprattutto quei nuclei di nuovi poveri "invisibili" che, proprio a causa del repentino peggioramento della propria condizione economica, non sono stati ancora integrati nei circuiti "ufficiali" dell'assistenza. "Si tratta - spiega Coldiretti Puglia - della più grande offerta gratuita di cibo mai realizzata dagli agricoltori per aiutare a superare l'emergenza economica e sociale provocata dalla diffusione del coronavirus e dalle necessarie misure di contenimento". (ANSA).