Covid: 876 positivi e 35 decessi in Puglia

(ANSA) - BARI, 22 DIC - Oggi martedì 22 dicembre in Puglia sono stati registrati 876 casi positivi su 10.420 test per l'infezione da Covid-19. I decessi sono 35. I casi positivi, in leggero aumento rispetto ai 788 di ieri, risultano però da un numero di test più che raddoppiato. Oggi il tasso di positività è infatti sceso all'8,4% dal 18% di ieri.

I casi positivi sono 340 in provincia di Bari, 199 in provincia di Taranto, 150 in provincia di Foggia, 71 nella provincia BAT, 64 in provincia di Lecce, 50 in provincia di Brindisi, 3 residenti fuori regione. 1 caso di residenza non nota è stato attribuito. I decessi sono 15 nella provincia Bat, 7 in provincia di Taranto, 6 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi e altri 2 in provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 974.063 test e sono 26.726 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 82.263 e sono 53.292 i casi attualmente positivi. (ANSA).