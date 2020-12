Abusi su figlia minorenne, arrestato in Puglia

(ANSA) - BARI, 22 DIC - Un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in Puglia dagli agenti della Squadra mobile per violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia minorenne. Gli abusi sarebbero iniziati quando la piccola aveva quattro anni e sarebbero durati per molti mesi. L'attività investigativa, partita dalla denuncia della ex moglie, ha consentito al personale specializzato della sezione Reati contro la persona in danno di minori e reati sessuali. Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate con l'ausilio di un psicologo e attraverso l'ascolto protetto della minorenne, è emerso che l'uomo commetteva gli abusi in casa di parenti, approfittando della loro assenza. (ANSA).