ANSA-IL-PUNTO/ COVID Puglia, meno positivi ma è allarme Rsa

(ANSA) - BARI, 21 DIC - Per la seconda settimana consecutiva la curva dei contagi in Puglia cala: nella settimana conclusa ieri, mediamente si sono registrati 1.089 nuovi casi al giorno (-11,67% rispetto a 7 giorni prima). Scende anche la percentuale dei tamponi positivi rispetto a quelli effettuati (11,98%) rispetto al 15,48% della settimana prima. Aumenta molto il numero dei guariti: 5.656 (erano 2.097 nella settimana precedente). E per la prima volta da fine ottobre il numero dei ricoverati scende sotto il tetto di 1.600: oggi sono 1.595 (164 in terapia intensiva).

I numeri fotografano un leggero miglioramento in Puglia, anche se oggi sono stati registrati 788 positivi su 4.377 test, un tasso elevato, pari al 18%. E sono stati registrati 31 decessi.

I positivi sono soprattutto in provincia di Foggia (422) e in provincia di Bari (237), come pure i decessi: 13 in provincia di Bari e altri 13 in provincia di Foggia.

Ma è la situazione nelle Rsa a preoccupare, anche oggi è stato scoperto un nuovo focolaio nella residenza San Gabriele di Bari, dove sono risultate positive 61 persone (53 ospiti, tutti asintomatici, più 8 operatori). Nell'ultima settimana sono stati accertati 11 focolai nelle Rsa della sola provincia di Bari, per un totale di 340 positivi.

Oggi inoltre, nel giorno in cui emerge la vicendadi una ragazza che si scopre positiva poco dopo il rientro in aereo da Londra, l'assessore alla sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, comunica che "sono due i casi positivi arrivati dalla Gran Bretagna negli ultimi 14 giorni": "entrambi i tamponi sono stati trasmessi all'Istituto zooprofilattico" per verificare se si tratta della variante inglese che tanto preoccupa. (ANSA).