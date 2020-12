Salute:Magna Grecia Awards dona turbanti a oncologico Miulli

(ANSA) - BARI, 20 DIC - Una rappresentanza del Magna Grecia Awards, accompagnata da Nancy Brilli, Enrico Lo Verso e Giovanni Caccamo, ha consegnato ieri all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari) alcuni turbanti come dono natalizio alle pazienti del reparto oncologico.

Questa - spiega una nota - è una prima iniziativa svolta dal Magna Grecia Awards, che apre la strada ad una serie di attività volte a sostenere l'impegno del reparto di Oncologia, ma anche delle associazioni presenti, che già si adoperano per alleviare le sofferenze a cui so no poste le donne e anche gli uomini che si trovano a combattere con la malattia.

"Tra le numerose attività che ci impegneremo a realizzare - ha spiegato Fabio Salvatore, patron del Magna Grecia Awards - potenzieremo la sala 'Beauty', già presente all'interno dell'ospedale e gestita dall'associazione Una rosa blu per Carmela, con tutto quello che ci sarà bisogno. Inoltre, metteremo a disposizione dei famosi makeup artisti che verranno di tanto in tanto".

All'ospedale sono stati consegnanti i turbanti commissionati dal Magna Grecia Awards e realizzati dalla Plegs design di Carmela Palermo ed Enza Martellotta. La donazione è avvenuta alla presenza del Prof. Gianmarco Surico, direttore di Oncologia del Miulli e direttore della Rete Oncologica regionale, del Direttore sanitario Fabrizio Celani, della dott.ssa Letizia Laera, di altri medici e infermieri del DH Oncologico, oltre che delle pazienti stesse.

A termine di questo momento è stato donato da Giovanni Caccamo un momento musicale in una hall dell'ospedale. Il noto cantautore ha offerto a tutti i presenti, medici, infermieri e pazienti una sua canzone eseguita al pianoforte. (ANSA).