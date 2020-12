Giornalisti: fino all'8/1 iscrizioni a master Università Bari

(ANSA) - BARI, 19 DIC - C'è tempo fino all'8 gennaio 2021 per gli aspiranti giornalisti che intendono iscriversi al Master organizzato dall'Università degli studi di Bari Aldo Moro in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti nazionale e regionale.

L'emergenza pandemica causata dal coronavirus ha infatti spinto la direzione del Master a concedere una proroga alle iscrizioni per chi intende acquisire le competenze necessarie per poter fare il giornalista. Soprattutto alla luce dell'evoluzione del settore dell'informazione, infatti, il Master in Giornalismo è la strada privilegiata per accedere alle redazioni dei giornali, delle tv, del web, delle radio. Il Master in Giornalismo dell'Università di Bari - è detto in una nota - forma figure altamente professionali a tutto tondo, che sappiano muoversi a 360° nell'affascinante e turbolento mondo dell'informazione giornalistica. Puntando in particolare sulla lingua inglese, sui media digitali e sull'utilizzo proattivo dei social, il Master si propone di lanciare i futuri giornalisti professionisti sul mercato editoriale internazionale. Spazio formativo sarà dedicato all'attualità del fenomeno migratorio, la questione delle questioni nella nostra contemporaneità euro-mediterranea.

L'attività didattica prevede non solo lo studio, ma soprattutto il lavoro in una vera redazione per la produzione di: un magazine quindicinale, due radio giornali e un telegiornale ogni settimana oltre a un sito web costantemente aggiornato. (ANSA).