Droga: una dozzina di arresti nel Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 19 DIC - Smantellato dai carabinieri un presunto gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti che agiva nel Foggiano, in particolare a San Giovanni Rotondo, con canali di approvvigionamento a Cerignola.

Una dozzina le persone a cui è stata notificata la misura cautelare. Contestualmente sono in corso decine di perquisizioni nei due comuni Foggiani in cui agiva il gruppo di pusher. (ANSA).