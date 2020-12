Petruzzelli: concerto in streaming con Benjamin Grosvenor

(ANSA) - BARI, 18 DIC - La Fondazione Petruzzelli propone un nuovo concerto in streaming domani, alle 19.00, dell'Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretta da Giampaolo Bisanti con la partecipazione del pianista di fama mondiale Benjamin Grosvenor.

Saranno eseguiti il Concerto n. 1 in Do maggiore, per pianoforte e orchestra, op. 15 di Ludwig van Beethoven e Sinfonia n. 3 in Mi bemolle maggiore, op. 55 "Eroica" di Ludwig van Beethoven.

Benjamin Grosvenor ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di 6 anni, proseguendo gli studi alla Royal Academy of Music di Londra con Christopher Elton e Daniel-Ben Pienaar. Nella sua giovane ma già sensazionale carriera ha vinto numerosi premi internazionali.

I concerti in streaming saranno trasmessi su tutte le piattaforme digitali della Fondazione: il sito del Teatro (www.fondazionepetruzzelli.it), la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il canale YouTube Fondazione Petruzzelli e resteranno disponibili per un mese dalla data di pubblicazione. Anche la Fondazione Petruzzelli aderisce alla campagna "Aperti, nonostante tutto" dell'Anfols (Associazione Nazionale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche) che condividerà i concerti in streaming sulle sue piattaforme digitali. (ANSA).