Natale: natività di centrini e merletti a Cisternino

(ANSA) - BARI, 18 DIC - Una natività di circa 4 metri realizzata con centrini e merletti sarà visitabile dal 19 dicembre nel cuore della Valle d'Itria, a Cisternino. E' la nuova scenografica installazione dell'artista-designer Bernardo Palazzo che con la sua opera Rainbow realizzata con i tradizionali centrini, questa estate ha attratto centinaia di visitatori e l'attenzione dei media, le sue foto hanno fatto il giro dei social.

Ed ecco che con il nuovo progetto "Borghi di luce", realizzato da Luzzart APS e Syncretic dei fratelli Luca e Bernardo Palazzo, con il sostegno dell'amministrazione comunale, Cisternino, tra i cento borghi più belli d'Italia, ritorna a far parlar di sé.

Dal centro di corso Umberto I, un percorso sonoro e luminoso, tra case bianche di calce e vicoli punteggiati di gerani, archi, piccole logge e scalette, guiderà i visitatori sino a piazza Pellegrino Rossi.

Qui - tra grandi balle di fieno, tipiche dei campi di grano pugliesi del periodo estivo, che dominano la piazza assieme a piccoli boschi di quercia, caratteristico albero della Valle d'Itria e simbolo di forza e resistenza - si potrà ammirare "La Natività nel bosco dei sette bauli" in un'atmosfera fiabesca.

Una grande capanna luminosa, un tempio di circa 4 metri da cui trapela ombra e luce realizzato con i merletti artigianali dell'antica tradizione tramandata dalle donne pugliesi. Accanto all'istallazione verranno collocati di giorno in giorno sette bauli celesti, ognuno dei quali, come uno scrigno, custodisce un elemento da preservare per l'umanità.

"La capanna è composta da elementi a forma di petali che, moltiplicati, creano una struttura basata sulla ripetizione del numero 3", spiega Bernardo Palazzo. E aggiunge: "Ho scelto un elemento geometrico di grande forza come il triangolo, che richiama la Trinità (padre, figlio e spirito santo) e la Natività (madre, padre e figlio). Un grande simbolo di continuità e infinito. L'altro materiale presente è il grano che da sempre rappresenta ricchezza e fertilità".

Canti e suoni di diverse epoche e aree del mondo e un bosco luminoso contemporaneo fanno da scenografia a questa straordinaria installazione. (ANSA).