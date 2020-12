Covid: in Puglia Rt sotto soglia di allerta, calano i focolai

(ANSA) - BARI, 18 DIC - I focolai Covid in Puglia sono in diminuzione e l'indice Rt, che misura la contagiosità, è rimasto pressoché invariato, comunque sotto la soglia di allerta di 1 (è pari allo 0,9). Quindi, la Puglia passa in una fascia di rischio "moderata" secondo il nuovo rapporto ministero della Salute-Istituto Superiore della Sanità. Però, resta alta la pressione sugli ospedali, tanto che c'è ancora un sovraccarico sui reparti di terapia intensiva e di medicina Covid, nonostante i numeri dei ricoveri sia in calo. Oggi sono 1.314 i nuovi casi di infezione da Covid-19 registrati, a fronte di 9.346 test effettuati, secondo i dati diffusi dalla Regione. La percentuale dei tamponi positivi su quelli effettuati è del 14,06%, più bassa di un punto e mezzo circa rispetto alla media della scorsa settimana. I contagiati sono così suddivisi: 486 in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia Bat, 320 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 7 provincia di residenza non nota. Sono 29 i decessi registrati: 7 in provincia di Bari, 11 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto: il totale delle vittime è 2.130. Mentre con altri 1.066 guariti in più rispetto a ieri i negativizzati arrivano a 23.462. I pazienti ricoverati sono 1.631, ancora in calo rispetto ai 1.653 di ieri, di cui 174 sono nelle terapie intensive. Oggi nelle rianimazioni ci sono stati 28 nuovi ingressi, solo in Veneto se ne registrano di più, sono 36.

Da oggi i primi 95mila pugliesi potranno aderire alla campagna di vaccinazione anti Covid che inizierà il 27 dicembre compilando un modulo online sul portale della Regione Puglia. Il modulo ha lo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse per ottimizzare l'offerta vaccinale riservata inizialmente ad operatori sanitari, dipendenti di Asl e ospedali, ospiti e collaboratori delle Rsa. Chi aderirà riceverà successivamente dalle Asl tutte le informazioni dovute sulle caratteristiche del vaccino ai fini della sottoscrizione del consenso informato, necessaria prima della somministrazione dello stesso. In Puglia è previsto l'impiego di circa 230 tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari dedicati alla somministrazione dei vaccini. Sono 27 i referenti, 11 i punti di somministrazione e 15 i giorni previsti per le prime 95mila dosi vaccinali. (ANSA).