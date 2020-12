Solidarietà, Polizia Bari dona 4.500 buoni pasto a bisognosi

(ANSA) - BARI, 17 DIC - Hanno utilizzato i loro buoni pasto, del valore complessivo di 25mila euro, per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità da donare ad associazioni, parrocchie e comunità locali del territorio barese che aiutano famiglie bisognose.

E' l'iniziativa dei poliziotti del IX Reparto Mobile di Bari, che anche quest'anno hanno voluto devolvere circa 4.500 pasti, convertendoli in pasta, farina, caffè, passate di pomodoro, latte e altri generi alimentari di prima necessità, grazie alla collaborazione dalla ditta "Ladisa Ristorazione S.r.l.", che cura la ristorazione della mensa del Cento Polifunzionale della Polizia di Stato del capoluogo pugliese.

Stamattina è iniziata la distribuzione delle derrate alimentari alle associazioni 'InContra', 'Opera Salesiana del sacro Cuore', Congregazione delle 'Suore dello Spirito Santo', Comunità educativa '16 agosto' e alle parrocchie del 'Preziosissimo Sangue in San Rocco', di 'San Nicola' e 'Santa Maria del Fonte'.

"Un gesto di generosità dei poliziotti - dicono in una nota - per essere più vicini ai cittadini, soprattutto ai più bisognosi, in questo momento di particolare difficoltà". (ANSA).