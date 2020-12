Omicidio Taranto:due fermi,ipotesi movente legato alla droga

(ANSA) - PALAGIANELLO (TARANTO), 17 DIC - E' stato ucciso con colpi di pistola alla testa dopo essere stato ferito con un coltello e un martello Graziano Rotondo, 39enne di Palagianello, con precedenti per spaccio di droga: il suo corpo martoriato è stato rinvenuto ieri sera in uno scantinato delle case-parcheggio del rione Tamburi di Taranto.

Per l'omicidio sono state sottoposte a fermo due persone: Vincenzo Balzo, 40 anni, ritenuto un personaggio di primo piano della criminalità tarantina, e suo cognato Carmelo Nigro, 32 anni, che presentava lesioni alla testa per le quali ha fornito giustificazioni che sono state smentite dagli accertamenti dei poliziotti: le ferite sarebbero sarebbero riconducibili a una colluttazione con la vittima.

Entrambi i fermati abitano nello stabile in cui è avvenuto il delitto: l'appartamento di Balzo è sopra il locale in cui è stato trovato il cadavere. C'era sangue ovunque e nello stesso scantinato gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto, occultati all'interno di casseforti installate in apposite nicchie ricavate nella roccia, 2 panetti da 500 grammi di eroina, 300 grammi di cocaina suddivisi in dosi e sette pistole semiautomatiche. Il movente dell'omicidio sarebbe da ricollegare proprio al ritrovamento della droga.

Uno sgarro nell'ambito del mondo dello spaccio o un tentativo di furto sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Prima di essere aggredito, Rotondo era riuscito a chiamare al telefono suo fratello, chiedendo aiuto. Ma quando vigili del fuoco e Polizia sono giunti sul posto, in seguito alla segnalazione, l'uomo era già morto.

Nei pressi del cunicolo ricavato sotto le case popolari sono stati trovati Balzo e Nigro, sottoposti a fermo per omicidio e arrestati in flagranza per la detenzione illegale di droga e armi. Sul posto sono stati repertati bossoli di pistola. Le indagini proseguono per fare piena luce sul delitto e accertare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. (ANSA).