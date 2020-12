Covid: calano positivi e ricoverati in Puglia

(ANSA) - BARI, 17 DIC - Cala il numero dei pugliesi attualmente positivi al Covid, dai 52.850 di ieri oggi sono 52.616, -234 in 24 ore; e scende anche la curva epidemica: oggi la percentuale dei positivi in Puglia è pari al 10%, cinque punti e mezzo in meno rispetto alla media della settimana scorsa. Si contraggono anche i ricoveri, i pazienti negli ospedali sono 1.653 contro i 1.683 di ieri. Numeri incoraggianti anche se il rapporto settimanale Gimbe ha evidenziato che, nella settimana che va dal 9 al 15 dicembre, in Puglia c'è stato un aumento del 12,7% dei nuovi casi di contagio Covid, in miglioramento rispetto alla settimana precedente ma quasi il doppio rispetto alla media italiana che è stata del 6,4%.

Peggiora, invece, il dato relativo ai casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti che sono stati 1.297, contro una media nazionale di 1.106. Il rapporto positivi/casi testati in Puglia è stato del 32,8%, solo il Veneto ha fatto peggio con un rapporto pari al 72,5%, mentre la media italiana si è fermata al 24,5%.

Oggi i nuovi contagi sono stati 1.073, a fronte di 10.728 test Covid effettuati. I casi sono così suddivisi: 523 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia Bat, 90 in provincia di Foggia, 160 in provincia di Lecce, 135 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Undici casi di provincia non nota sono stati attribuiti e riclassificati. Sono 43 i decessi registrati: 12 in provincia di Bari, 9 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto; il totale delle vittime sale a 2.100, mentre con 1.264 guariti in più rispetto a ieri i negativizzati arrivano a 22.396.

Intanto la Puglia si prepara anche per la vaccinazione anti Covid: l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, ha annunciato che sono 230 gli operatori che saranno impegnati nel somministrare le prime 95mila dosi che saranno disponibili tra fine dicembre e gli inizi di gennaio. (ANSA).