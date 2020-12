Covid: in teatro chiuso albero Natale con messaggi pubblico

(ANSA) - BRINDISI, 16 DIC - Il teatro è chiuso per Covid, ma il tradizionale albero di Natale nel foyer è stato addobbato ugualmente, quest'anno con i pensieri scritti su bigliettini dal pubblico che ne attende la riapertura. Accade a Brindisi, al Teatro Verdi, dove ha riscosso successo l'iniziativa "Caro Teatro ti scrivo" promossa dalla fondazione "Verdi". "Un modo - è scritto in una nota - per tenere vivo il legame con gli spettatori, per tracciare una sorta di cammino comune verso la ripresa dell'attività".

Tante le testimonianze ricevute, che raccontano il disagio generato dalla distanza e l'attesa desiderosa di ritrovare tutto ciò che è teatro, gli incontri, la magia, le emozioni, le risate, gli applausi, il senso di comunità. Sono state trascritte sulle cartoline pop-up a forma del vecchio Teatro Verdi (storico monumento abbattuto circa 60 anni fa) segno della continuità della memoria, che formano la speciale decorazione dell'albero.

"Ogni parola che abbiamo ricevuto - ha detto il direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi, Carmelo Grassi - toglie qualcosa alla distanza e rinsalda il rapporto con il pubblico".

