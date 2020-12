Covid: in Puglia 1.388 positivi su 10mila test, 44 morti

(ANSA) - BARI, 16 DIC - Su 10.188 test per l'infezione da Covid-19 resi noti oggi in Puglia sono stati registrati 1.388 casi positivi, con un tasso di positività del 13.62%, in aumento rispetto al 10% di ieri: 547 casi si registrano in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 219 nella provincia BAT, 242 in provincia di Foggia, 142 in provincia di Lecce, 142 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 44 decessi: 16 in provincia di Bari,15 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

I casi attualmente positivi sono 52.850. (ANSA).