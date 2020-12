Covid: in Puglia superati i 2mila decessi

(ANSA) - BARI, 15 DIC - Superati i 2mila decessi in Puglia a causa del Covid-19. Con i 54 decessi registrati nel bollettino di oggi, le vittime salgono a 2.012 dall'inizio della pandemia.

La curva epidemica, però, mostra segnali di decrescita: oggi la percentuale dei tamponi positivi è del 10,07 per cento, molto più bassa rispetto alla media delle ultime sei settimane. Dopo la flessione di ieri, tornano invece ad aumentare i pugliesi attualmente positivi, passando da 52.032 a 52.275. Il numero dei ricoverati scende ancora, sono 1.717 contro i 1.735 di ieri; contemporaneamente c'è un balzo avanti dei guariti, passati dai 19.638 a 20.364, +726 in un giorno. Oggi su 10.163 test eseguiti sono stati registrati 1.023 casi positivi: 367 in provincia di Bari, 122 in provincia di Brindisi, 104 nella Bat, 145 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. I 54 decessi sono così suddivisi: 9 in provincia di Bari, 15 nella Bat 2 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Oggi è stato scoperto un nuovo focolaio Covid nella casa di risposo per anziani gestita dalle Suore Geraldine a Ruvo di Puglia (Bari), al momento sono risultati positivi due operatori della struttura e almeno una decina di ospiti ma si è ancora in attesa dell'esito di alcuni tamponi. Si aggiunge ai 16 focolai attualmente attivi in 16 strutture socio sanitarie (Rsa e Rssa) di Bari e provincia, i contagi riguardano due strutture di Bari città, due di Corato, due di Altamura, altrettante a Locorotondo, poi ci sono focolai in Residenze assistenziali di Molfetta, Ruvo, Bitritto, Sannicandro, Cassano Murge, Monopoli, Adelfia e Triggiano. Per ridurre il rischio di contagi l'Asl Bari ha dato disposizione di svolgere test anti Covid ogni 15 giorni a tutti gli operatori delle Rsa in modo da prevenire l'insorgenza di nuovi focolai. Intanto, l'Asl Bari sta procedendo all'assunzione a tempo determinato di 140 medici che andranno a comporre le nuove Unità speciali di assistenza per l'emergenza Covid (Usca). Complessivamente, in provincia di Bari si passerà da 9 a 19 Usca, ad oggi ne sono attive 16. (ANSA).