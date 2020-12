Orchestra Petruzzelli in streaming con la pianista Rana

(ANSA) - BARI, 14 DIC - Nuovo appuntamento in streaming con l'Orchestra del teatro Petruzzelli di Bari, diretta da Giampaolo Bisanti: solista d'eccezione sarà la pianista Beatrice Rana.

L'appuntamento è per martedì 15 dicembre alle ore 20.30. In programma Concerto n. 4 in Sol maggiore, per pianoforte e orchestra op. 58 di Ludwig van Beethoven, e Sinfonia n. 7 in La maggiore, op. 92 di Ludwig van Beethoven.

Beatrice Rana ha già suscitato l'interesse di direttori, critici e pubblico in molti paesi. Si esibisce nelle sale da concerto e nei festival più rinomati al mondo, tra cui il Konzerthaus e il Musikverein di Vienna, la Berlin Philharmonie, il Concertgebouw di Amsterdam, il Lincoln Center e la Carnegie Hall di Amsterdam, la Tonhalle di Zurigo, la Wigmore Hall di Londra, la Royal Albert Hall e la Royal Festival Hall, il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi.

I concerti in streaming saranno trasmessi su tutte le piattaforme digitali della Fondazione: il sito del teatro (www.fondazionepetruzzelli.it), la pagina Facebook ufficiale fondazione Teatro Petruzzelli e il canale YouTube fondazione Petruzzelli, e resteranno disponibili per un mese dalla data di pubblicazione. Anche la Fondazione Petruzzelli aderisce alla campagna 'Aperti, nonostante tutto' dell'Anfols (Associazione Nazionale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche) che condividerà i concerti in streaming sulle sue piattaforme digitali. (ANSA).