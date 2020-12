Cinema: al via 'The next generation-Short film festival'

(ANSA) - BARI, 14 DIC - È stato il tema 'Untitled', declinato come un invito ad ampliare l'orizzonte dei linguaggi audiovisivi e le derive possibili nel campo della sperimentazione cinematografica, ad aver ispirato i finalisti della quinta edizione di 'The Next Generation-Short Film Festival 2020', concorso di cortometraggi promosso dalla fondazione 'Pasquale Battista'.

Dopo la prima fase di selezione, la direzione artistica composta da Tita Tummillo e Velia Polito ha selezionato, su oltre 250 lavori, ventuno opere: dieci corti e undici sperimentazioni del linguaggio audiovisivo, all'interno delle due sezioni 'Cortometraggi' e 'Film d'artista'. I premi sono, per la prima, miglior corto, miglior regia e miglior interpretazione; per la seconda, miglior film d'artista e miglior 'Untitled'.

'The Next Generation Short Film Festival' 2020 si svolge dal 16 al 18 dicembre 2020, con una programmazione in streaming gratuita, disponibile sul sito ufficiale 'thenextgenerationfilmfestival.it'. (ANSA).