ANSA-IL-PUNTO/COVID:calano positivi in Puglia,è prima volta

(ANSA) - BARI, 14 DIC - Per la prima in Puglia dall'inizio della seconda ondata di contagi gli attualmente positivi al Covid diminuiscono: dai 52.146 di ieri, oggi si è passati a 52.032. Una lieve flessione che, però, può essere indicativa di un rallentamento e calo della curva epidemica. Un altro dato incoraggiante arriva dal numero settimanale di nuovi casi: la settimana scorsa sono stati 1.233 contro i 1.589 della settimana precedente, -22,4%. In riduzione pure la percentuale dei tamponi positivi su quelli processati: 15,48% contro il 18,75%. I pazienti ricoverati sono 1.735 contro i 1.738 di ieri e i 1.781 di sabato: il trend, quindi, è di riduzione costante.

Oggi sono stati effettuati 4.878 test per l'infezione da Covid e sono stati registrati 656 casi positivi: 212 in provincia di Bari, 43 in provincia di Brindisi, 61 nella provincia BAT, 262 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati rilevati anche 24 decessi: 6 in provincia di Bari, 7 nella Bat, 8 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Di "segnali di miglioramento" che "si vanno progressivamente consolidando e interessano ormai tutte le province" ha parlato anche il governatore Michele Emiliano. "Si riducono i contagi e si riducono i ricoveri - ha detto - e questo grazie al rispetto delle misure restrittive, nonostante i sacrifici che hanno comportato. Noi continueremo a monitorare strettamente la situazione, comune per comune, ospedale per ospedale, come abbiamo sempre fatto, per essere pronti a intervenire se la situazione dovesse cambiare. Questo è però un momento delicato: se vogliamo che la curva dei contagi continui a scendere e, soprattutto, se vogliamo che non torni a salire - ha concluso - i comportamenti che ciascuno di noi terrà nei prossimi giorni sono decisivi".

Intanto, da domani 18 dei 20 Comuni in zona arancione torneranno in zona gialla come il resto della regione, mentre ci sono ancora verifiche su Altamura e Gravina in Puglia nel Barese. (ANSA).