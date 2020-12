Editoria:20 anni Corriere Mezzogiorno Puglia,auguri da Conte

(ANSA) - BARI, 13 DIC - Con un inserto da collezione di 48 pagine e gli auguri di un pugliese 'speciale', il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, l'edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno festeggia i sui 20 anni di vita.

Attraverso la selezione di una prima pagina per ciascuno dei 20 anni trascorsi, il supplemento ripercorre le vicende della Puglia e le sue trasformazioni. Un viaggio che comincia il 13 dicembre del 2000 e arriva fino alla drammatica attualità della pandemia. Il dorso speciale 'I nostri 20 anni, che è in distribuzione gratuita con il Corriere della Sera e il Corriere del Mezzogiorno, si apre con un editoriale del direttore Enzo d'Errico e poi un saluto del premier.

"I vent'anni del Corriere del Mezzogiorno Puglia - scrive Giuseppe Conte - segnano un punto di arrivo ma anche di partenza. Rappresentano una tappa del processo di crescita del territorio dal punto di vista di vista economico e culturale. In particolare la Puglia è la mia regione, la terra dei miei cari, delle mie radici. Per questo ricordo positivamente 20 anni fa nascita del giornale, parte integrante di un progetto per sostenere e accompagnare la crescita del Mezzogiorno. Che resta uno dei punti fondamentali del progetto del governo". "Un impegno - aggiunge il premier - che intendiamo rafforzare ancor di più in una fase come quella che attraversa il Paese che ci mette tutti a dura prova a causa della pandemia". "Supereremo la tempesta e ne usciremo migliori. Per questo - conclude - anche la ricorrenza dei 20 anni del Corriere del Mezzogiorno Puglia rappresenta l'occasione per discutere della nuova fase in cui, grazie al Recovery fund il governo intende proseguire il piano di rilancio del Mezzogiorno". (ANSA).