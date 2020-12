Covid: pediatri, in Puglia contro il covid siamo lenti

(ANSA) - BARI, 13 DIC - "L'accordo tra Regione Puglia e medici si è arenato perché la condizione per far partire questo meccanismo, tamponi tracciamento isolamento quarantena, è legato dalla messa a punto di un super software da parte della Regione, strumento che ancora non c'è". Lo dice in una intervista a Radionorba Luigi Nigri, vice presidente dei pediatri italiani e presidente di quelli pugliesi, che spiega le ragioni del mancato avvio operativo di quanto previsto dall'accordo tra Regione Puglia e medici di base sulla possibilità di fare tamponi negli studi medici. Si tratta di un programma informatico - spiega Nigri - "dove il medico si collega per richiedere il tampone, per vedere i risultati, per registrare le misure prescrittive: se la Regione non ci consegna questo software che è il cuore di tutto l'accordo non possiamo partire, se continuiamo con il sistema della mail, letta non letta, con tampone dopo 10 giorni, noi siamo lenti e i risultati si vedono nei numeri dei contagiati, nei numerosi casi di disagio nel settore produttivo e negli ospedali". (ANSA).