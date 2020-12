Covid: in Puglia 1.175 nuovi casi, il 16,4% dei test

(ANSA) - BARI, 13 DIC - In Puglia su 7.122 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 1.175 nuovi casi positivi, mentre 23 sono stati i decessi. La percentuale di test positivi su quelli eseguiti è del 16,49% in rialzo rispetto a ieri (14,47%).

Il maggior numero di nuovi casi, 520, si è verificato ancora una volta in provincia di Bari, 281 in provincia di Foggia, 118 nella provincia BAT, 95 in provincia di Lecce, 92 in provincia di Taranto, 60 in provincia di Brindisi, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Delle 23 vittime, nove sono state nella Bat, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 895.620 test. 18.892 sono i pazienti guariti, 52.146 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 72.972. (ANSA).